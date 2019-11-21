Від України вимагали розслідувати справу проти Джо Байдена - посол США у ЄС [ Редактировать ]
Посол США в Євросоюзі Ґордон Сондленд заявив, що вимагав від України розслідувати справу компанії "Буризма" і Джо Байдена - за вказівкою Трампа. Про це дипломат розповів під час свідчень у Конгресі - там тривають слухання у справі імпічменту президента.
За словами Сондленда, згодом він зрозумів: дізнання проти політичного опонента зобов'язували провести начебто саме в обмін на військову допомогу, розміром майже 400 мільйонів доларів.
"Адвокат Трампа Руді Джуліані попросив діяти за принципом "послуга за послугу". Вимагав, щоб Україна зробила публічну заяву стосовно розслідувань про втручання у вибори 2016 року і щодо компанії "Буризма". Заява стала умовою проведення зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі. Ми знали, що розслідування були важливими для президента США", - говорить Гордон Сондленд, посол США в Євросоюзі.
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