країні не вщухають демонстрації за і проти перехідного уряду

Шестеро людей загинули під час протестів у Болівії. Сутички сталися біля одного з великих заводів. Його роботу намагалися заблокувати прихильники експрезидента Ево Моралеса.

Він покинув країну минулого тижня після звинувачень у фальсифікації президентських виборів. У країні не вщухають демонстрації за і проти перехідного уряду, що склав присягу.

Виконувачка обов'язків президента Жанін Аньєс закликала демонстрантів до миру і представила законопроєкт про дочасні вибори. Вони мають відбутися наступного року.

"Ми зобов'язані провести прозоре волевиявлення, яке переконає всіх громадян, що їхній голос - врахують. Парламент обговорить законопроект у п'ятницю. Далі визначать нову комісію, до неї увійдуть професіонали з відмінною репутацією. Нові вибори президента - це шлях до примирення нації", - говорить Жанін Аньєс в.о. президента Болівії.