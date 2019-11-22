Послуга за послугу. У США заяви свідків на конгресових слуханнях стали приводом для нового гучного скандалу. А ось допитати сина Байдена і таємничого автора скарги на Трампа не дали. Чого чекати далі? Дмитро Анопченко стежить за політичним трилером у Вашингтоні.

Заяви свідків в "українській справі" напередодні обернулися двома сенсаційними зізнаннями. Заступник міністра оборони США Лора Купер повідомила, що з Києва ще 25-го липня цікавилися - чому затримується військова допомога. А це руйнує всю стратегію захисту Трампа, прихильники якого запевняли, що про замороження фінансування Україна дуже довго взагалі не знала. Ще одне ключове питання - "чи була спроба отримати послугу за послугу", тобто безпекову допомогу в обмін на розслідування проти Байдена. І ключовий свідок несподівано сказав "так".

"А чи була "послуга за послугу"? Як я вже свідчив раніше, якщо говорити про телефонну розмову і майбутню зустріч у Білому домі, моя відповідь - так ", - говорить Ґорлон Сондланд, Постійний представник США при ЄС.

Усе це змусило команду президента і його самого відчайдушно виправдовуватися.

При чому, виникло відчуття, що демократи і республіканці живуть у двох різних реальностях. Там, де противники Трампа побачили прямі докази його провини і привід для імпічменту, в Білому домі навпаки - знайшли підтвердження невинуватості.

Прес-секретар адміністрації Стеффані Грішем розповсюдила заяву. У якій запевняє - "демократи і далі ведуть гонитву за привидами" і "жодних умов Трамп Україні не висував". Свідчення посла Сондланда, за її словами, ясно це підтверджують. Хоча всі, хто їх бачив у телестрансляції, почули інше. Але те ж саме говорить і особисто президент, коментуючи свідчення дипломата і пригадавши свою із ним розмову.

"Він подзвонив і запитує: "Що мені робити"? А я сказав: "Я нічого не хочу". І повторив: "Геть нічого. Жодних послуг в обмін на послугу". Просто скажіть президенту України нехай чинить правильно. І на цьому все скінчилося. То ж, чого я міг хотіти? Нічого. Тому все це - приниження для Америки".

Змінити громадську думку могли б допити кардинально нових свідків.

І розуміючи це, Конгресмени-республіканці вчергове вимагали викликати для свідчень під присягою сина Байдена, Гантера, і таємничого автора скарги на Трампа, з якого і стартував імпічмент. Але демократи - а у них зараз більшість - в цьому відмовили, проголосувавши одностайно, всі до єдиного - проти.

Тому з'явився інший план - все ж таки точно зрозуміти, хто це. Як пише The Wall Street Journal, розмову з анонімним викривачем зараз намагаються провести агенти ФБР. Представник вашингтонського офісу Бюро вже двічі через адвокатів скаржника намагався це організувати, але той готовий свідчити письмово - утім не хоче розкривати своє ім'я. І відмовляється приходити в конгрес.

Тож натомість сьогодні вранці викликали, як і планували, людину, яка відповідала за Україну в Радбезі США, Фіону Гілл. І вона теж - "свідок звинувачення". Отже, варто очікувати нових сенсацій і нових виправдань.