Послуга за послугу. У США заяви свідків на конгресових слуханнях стали приводом для нового гучного скандалу. А ось допитати сина Байдена і таємничого автора скарги на Трампа не дали. Чого чекати далі? Дмитро Анопченко стежить за політичною драмою у Вашингтоні.

Заяви свідків в "українській справі" напередодні обернулися двома сенсаційними зізнаннями. Заступник міністра оборони США Лора Купер повідомила, що з Києва ще 25-го липня цікавилися - чому затримується військова допомога. А це руйнує всю стратегію захисту Трампа, прихильники якого запевняли, що про замороження фінансування Україна дуже довго взагалі не знала. Ще одне ключове питання - "чи була спроба отримати послугу за послугу", тобто безпекову допомогу в обмін на розслідування проти Байдена. І ключовий свідок несподівано сказав "так".

"А чи була "послуга за послугу"? Як я вже свідчив раніше, якщо говорити про телефонну розмову і майбутню зустріч у Білому домі, моя відповідь - так ", - говорить Ґорлон Сондланд, Постійний представник США при ЄС.

Усе це змусило команду президента і його самого відчайдушно виправдовуватися.

При чому виникло відчуття, що демократи і республіканці живуть у двох різних реальностях. Там, де противники Трампа побачили прямі докази його провини і привід для імпічменту, в Білому домі навпаки - знайшли підтвердження невинуватості.

Прес-секретар адміністрації Стеффані Грішем розповсюдила заяву. У якій запевняє - "демократи і далі ведуть гонитву за привидами" і "жодних умов Трамп Україні не висував". Свідчення посла Сондланда, за її словами, ясно це підтверджують. Хоча всі, хто їх бачив у телестрансляції, почули інше. Але те ж саме говорить і особисто президент, коментуючи свідчення дипломата і пригадавши свою із ним розмову.

"Він подзвонив і запитує: "Що мені робити"? А я сказав: "Я нічого не хочу". І повторив: "Геть нічого. Жодних послуг в обмін на послугу". Просто скажіть президенту України нехай чинить правильно. І на цьому все скінчилося. То ж, чого я міг хотіти? Нічого. Тому все це - приниження для Америки".

Змінити громадську думку могли б допити кардинально нових свідків.

І розуміючи це, Конгресмени-республіканці вчергове вимагали викликати для свідчень під присягою сина Байдена, Гантера, і таємничого автора скарги на Трампа, з якого і стартував імпічмент. Але демократи - а у них зараз більшість - в цьому відмовили, проголосувавши одностайно, всі до єдиного - проти.

Тому з'явився інший план все ж таки точно зрозуміти, хто це. Як пише The Wall Street Journal, розмову із анонімним викривачем зараз намагаються провести агенти ФБР. Представник вашингтонського офісу Бюро вже двічі через адвокатів скаржника намагався це організувати, але той готовий свідчити письмово - утім не хоче розкривати своє ім'я. І відмовляється приходити в конгрес.

Тож натомість сьогодні вранці викликали, як і планували, людину, яка відповідала за Україну в Радбезі США, Фіону Гілл. І вона теж - "свідок звинувачення". Отже, варто очікувати нових сенсацій і нових виправдань.