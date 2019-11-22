В американському штаті Оклахома під час тренування розбився військовий літак. Два пілоти загинули. За попередніми даними, борт зіткнувся з іншим військовим літаком. Той зрештою зміг приземлитися. Чи постраждали авіатори, які перебували в ньому - наразі невідомо.

Тип авіасудна, яке впало - перебуває на озброєнні армії США вже 58 років. Останнім часом у Пентагоні обговорюють його заміну.