У США під час тренування розбився військовий літак [ Редактировать ]
В американському штаті Оклахома під час тренування розбився військовий літак. Два пілоти загинули. За попередніми даними, борт зіткнувся з іншим військовим літаком. Той зрештою зміг приземлитися. Чи постраждали авіатори, які перебували в ньому - наразі невідомо.
Тип авіасудна, яке впало - перебуває на озброєнні армії США вже 58 років. Останнім часом у Пентагоні обговорюють його заміну.
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