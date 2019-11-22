Свято солодкого світу України. У столиці сьогодні стартував чемпіонат кондитерського мистецтва. Кращі майстри карамелі, шоколаду, тістечок і морозива змагаються за право вперше представляти Україну на Кубку світу у Парижі. Катерина Сривкова розкаже більше.

Кондитерське життя Катерини почалося з самого дитинства. Нині вона одна із суддів національного чемпіонату. Дівчина розповідає: критерії оцінювання жорсткі. Кондитери мають право принести з собою тільки інгредієнти. І на очах у людей створити кілька солодких страв, а також велику скульптуру з шоколаду або карамелі. На це у майстрів є день.

"Повинно обов'язково бути декілька стилів вироблення того шоколаду або карамелі. Тобто не просто залити в форми, а потрібно видувати карамель або розтягувати карамель. Шоколатьє повинен вміти не просто заливати в якусь формочку, а повністю відбивати шоколад, витягувати його, робити елементи дуже легкі, такі, знаєте, кольорові", - говорить Катерина Крижанівська, шеф-кондитер, суддя чемпіонату.

Готові скульптури матимуть вагу близько 15 кілограмів та будуть понад півтора метра заввишки. Автор-кондитер мусить не просто приготувати шедевр, а й самостійно винести його до суддів - і солодка конструкція має це витримати. Учасниця Світлана саме закріплює елементи для основи своєї карамельної скульптури.

"Нужно понимать разные техники, правила "общения" с карамелью, построения фигур и так далее. это будет некая зарисовка лесного озера. С элементами растительности", - говорить Світлана Савченко, учасниця чемпіонату.

Оцінити майстерність українських кондитерів Алессандро приїхав з Італії. Каже: хоча чемпіонат нещодавно розпочався, наші майстри солодощів вже встигли гарно себе показати.

"Українські кандидати мають дуже високий рівень. Вони добре організовані і стараються усе зробити ідеально. Сьогодні ми оцінюємо двох учасників, і ще двох - завтра. Тож нехай переможе найдостойніший", - говорить Алессандро Тішіоні, шеф-кондитер, суддя з Італії.

Національний чемпіонат триватиме ще й завтра. Тут оберуть найкращого шоколатьє та майстра карамелі. Наступного року вони поїдуть представляти Україну на солодкому Кубку світу.

"Мне очень хотелось, чтобы Украина тоже была на этом кондитерском олимпе. У нас многие готовят, делают десерты, делают торты намного больше, чем в какой-либо другой европейской стране. С нашей волей к победе у нас очень большие шансы", - говорить Марина Іванченко, президент чемпіонату кондитерського мистецтва в Україні.

Кубок світу проходить у Парижі кожні два роки і збирає понад 50 країн-учасниць. Україна змагатиметься на ньому уперше.