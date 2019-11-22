Небезпека, яка загрожує кожному! Квартирні шахраї вигадали вже стільки способів привласнити чужу нерухомість, що можна створювати кримінальну енциклопедію. Чорні нотаріуси, рієлтори, банкіри та судді... У схемах зазвичай задіяні десятки людей.

Чому безхатьком може стати кожен із нас? Та як убезпечити свій дім? Розбиралась Олена Зоріна.

Ольга Миколаївна вже місяць не може потрапити у свою двокімнатну квартиру.

"П'ять чи шість чоловік мордоворотами. В хату ворвалися і там розговарівали із моєю невісткою. Мене тут ці люди мене в хату не пустили", - говорить Ольга Саміщенко жителька Кропивницького.

Виявилося - це представники банку, а її житло в заставі. Квартиру пенсіонерка придбала 20 років тому. Заплатила тоді чотири тисячі доларів. А згодом з'ясувалося - документи підроблені! А вона - жертва аферистів.

"Сємь хазяєв іде на цю квартіру".

Шахрая - засудили. На його рахунку півсотні подібних афер. Однак до цього він устиг взяти кредит у банку під заставу квартири Ольги Миколаївни. Відтоді жінка доводить свою правду в судах. І що робити наразі - не знає.

"В богодєльню должна піти чи куда я должна піти".

Жертвою квартирних аферистів може стати будь-хто. Під прицілом насамперед квартири, що тривалий час стоять порожніми. Господарі яких за кордоном або у відпустці. А також самотні люди, асоціальні чи ті, хто мають борги за комуналку.

"Люди, які залежні від алкоголю, від наркотиків, зі складними судьбами, психічний вплив. Розвідка в них налагоджена будь-здоров", - говорить Анатолій Топал, керівник Громадської спілки Асоціації професійних управителів нерухомістю України.

Земельні ділянки, дачі, квартири й будинки. Переоформлюють будь-що. Чим дорожчий об'єкт, тим вишуканіша схема. Ось одна з останніх.

"Квартири безпосередньо передають у власність в уставний капітал товариства з обмеженою відповідальністю. Майно передається лише актом прийому передачі. Власник може навіть і не знати. В схемі мають бути учасниками нотаріуси або реєстратори. Оскільки в даному випадку ми кажемо про підроблення підпису власника", - говорить Діна Дрижакова, адвокат.

Чорні нотаріуси, рієлтери, у схемах зазвичай задіяні десятки людей. І убезпечити себе - неможливо.

Сховати документи за десятьма печатками та замками - теж не варіант. Навіть найнадійніший сейф не врятує від шахраїв. Підробити, за бажання, можна все: від звичайнісіньких довідок до більш серйозних документів: довіреностей, дарчих, свідоцтва на право власності. І навіть паспорта!

Чим складніша схема, тим дорожчі й документи.

"Подібна послуга коштує десь в районі від 2 до 5 тисяч доларів, в залежності від об'єкта нерухомості", - говорить Анатолій Остапенко, керівник юридичного об'єднання "Афера.стоп".

"Вот это вот территория моей дачи. Почти 8 соток".

Уже рік військовослужбовець Леся Черниш намагається довести, що дача, яка дісталася їй у спадок від дідуся, - справді її.

"Ключи у меня есть. Юридически я не имею права сюда заходить".

Будинок і земля - у межах столиці - виявилися ласим шматком для шахраїв.

"Договора о том, что дача принадлежит мне, на дом, на землю. Такие же есть документы и у других лиц, которые считают себя якобы власниками".

Її дачу аферисти встигли перепродати двічі. І про все це жінка дізналася випадково - від сусідки, яка помітила масштабні перетворення на ділянці й зателефонувала.

"Говорит у тебя горит большой костер на участке. я говорю, что "нет, я нахожусь дома с детьми", позвонила мужу. Когда мы приехали на участок, мы обнаружили группу людей, которая там ломала полностью майно мое, палал мои же вещи на участке. На мой вопрос, который им был задан, кто вы такие, один из них сказал: "я власник", - говорить Леся Черниш потерпіла від дій шахраїв.

Шахраї поводилися зухвало і навіть погрожували.

"Когда я начала фотографировать номера машин и тех людей, которых были там, один из них, который типа власник подошел мне и сказал: "если не дай Бог эти фотографии всплывут в соцсетях или где-то в интернете, ты подумай хорошо, у тебя есть двое детей, которые ходят и назвал номер школы детей", - говорить Леся Черниш, потерпіла від дій шахраїв.

Це стало можливим через фальшивий паспорт, - підозрює Леся.

Они подделали серию номер паспорта. подпись подделали.

У підробці інша фотокартка. Не зазначено, що жінка заміжня. Під час укладення угоди, за твердженням нотаріуса, начебто була і власниця цього паспорта. Теж Леся Черниш, хоча й інша.

"В этот день, когда была сделка, я была на службе", - говорить Леся Черниш потерпіла від шахраїв.

Як таке стало можливим? Розпитуємо в експерта. І той шокує: ані підробленого паспорта, ані двійника власниці - не було.

"Скоріше за все, була використана просто скан-копія. Самого паспорта взагалі не було. Тобто до нотаріуса паспорт не приносили. І у нотаріауса власника або особи підставної теж не було. Була домовленість з нотаріусом про цю угоду. Ціна виготовлення буде порядка 50-70 доларів", - пояснює Анатолій Остапенко керівник юридичного об'єднання "Афера.стоп".

Дачні рейдери, зазвичай, працюють над кількома об'єктами. Тому й потерпілих може бути не один десяток.

"Вони роблять там 10 об'єктів і закладають витрати, що 2-3 об'єкти повернуться господарям, а інше останеться", - говорить Анатолій Остапенко.

Схема стара, як світ, каже наш експерт. І злочинці на ній - ще й зекономили.

"Дані зведені з різних структур, з різних відомств. Десь оборудка обійшлась шахраям десь порядка трьох тисяч доларів", - говорить Анатолій Остапенко, керівник юридичного об'єднання "Афера.стоп".

За інформацією наших джерел, один із нотаріусів, який засвідчував угоду, входить до негласного списку так званих "чорних нотарусів". Їх у столиці близько двох десятків.

У реєстрі судових рішень його прізвище доволі популярне. Фігурує у понад шістдесяти різноманітних справах, зокрема й кримінальних. І всі вони стосуються оформлення нерухомості. Але попри це, він досі працює. Офіс в одному зі спальних районів столиці. Прямую до нього. Але поговорити вдається тільки з помічницею.

"Он сейчас на выезде. Я не знаю, когда он будет".

Чи був нотаріус у змові з шахраями? Довести це доволі складно:

"Нотаріус завжди може закритися статею 8 закону про нотаріат. Це таємниця, таємниця вчинення угоди. І якщо сторони відмовляться відкривати подробиці угоди, нотаріус може відмовитися на цій піставі давати будь-які пояснення", - говорить Діна Дрижакова, адвокат.

І навіть якщо щось і скаже - йому мало що загрожує.

"Будь-яка схема. Без якихось там криш в певних силових структурах, які мають контролювати цю діяльність не відбувається. Несе відповідальність за справжність документів, людина, яка подає ці документи, нотаріус тільки оцінює відповіність", - говорить Анатолій Топал, керівник Громадської спілки Асоціації професійних управителів нерухомістю України.

У Лесі Черниш є шанси довести, що вона справжня власниця. Однак на це можуть піти роки.

"Если оно по закону принадледжит мне, я готова это бороться до последнего".

Тож чи буде в цій історії хеппі-енд - побачимо.