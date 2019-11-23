В Днепре мужчина зверски убил приятеля из-за ревности [ Редактировать ]
В Днепре случилось жуткое происшествие. Во время отдыха в лесопосадке возле жилого дома между двумя приятелями на почве ревности возникла ссора. В результате конфликта один из них до смерти забил другого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении 37-летнего гражданина за совершение уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).
Сейчас мужчине сообщили о подозрении в совершении указанного преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что под Черниговом зверски зарезали работницу ЗАГса, а также женщина до смерти забила мужа метлой.
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