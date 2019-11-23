У берегов Малайзии задержали судно с украинцами [ Редактировать ]
В субботу, 23 ноября, Управление морской полиции Малайзии (MMEA) задержало судно с 23 членами экипажа среди которых есть украинцы. Об этом сообщает местное издание The Star.
Задержание произошло возле восточного побережья Джохора. "Все 23 члена экипажа были задержаны после того, как они не смогли показать разрешение на вход от администрации порта. Члены экипажа являются россиянами и украинцами в возрасте от 21 до 68 лет", - сказал директор ведомства.
Двое членов экипажа были переданы работникам Управления для дальнейшего выяснения обстоятельств. Дело расследуется по статье "якорение без разрешения".
Ранее сообщалось, что у побережья Одессы произошло серьезное ЧП с танкером.
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