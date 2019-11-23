В субботу, 23 ноября, Управление морской полиции Малайзии (MMEA) задержало судно с 23 членами экипажа среди которых есть украинцы. Об этом сообщает местное издание The Star.

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Задержание произошло возле восточного побережья Джохора. "Все 23 члена экипажа были задержаны после того, как они не смогли показать разрешение на вход от администрации порта. Члены экипажа являются россиянами и украинцами в возрасте от 21 до 68 лет", - сказал директор ведомства.

Двое членов экипажа были переданы работникам Управления для дальнейшего выяснения обстоятельств. Дело расследуется по статье "якорение без разрешения".

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