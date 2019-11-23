У Києво-Печерській лаврі відзначили 84 річницю від дня народження Митрополита Київського і всія України Володимира. Зранку на могилі Блаженійшого відбулося богослужіння.

"Ми сьогодні помолилися за упокій його душі, щоб Господь простив усі гріхи вільні і не вільні, як у кожної людини і щоб Господь дарував йому царство небесне. Ми знаємо і віримо, що він сьогодні на небесах також чув цю молитву і він бачить також труднощі Української Православної церкви і молиться для того щоб Українська Православна церква вистояла і передали майбутнім поколінням свою віру", - наголосив Митрополит Антоній, керуючий справами Української Православної церкви.

Після богослужіння на території Лаври відкрили виставку, на якій представлені особисті та богослужбові речі Блаженійшого. Тут і стародруки, і державні нагороди і 5 комплектів архієрейського одягу. Більшість експонатів Митрополит Володимир подарував музею "Православна Україна".

"Ми всі пам'ятаємо його в останні роки життя, коли хвороба не давала йому повноцінно звершувати своє служіння, але Блаженнійший завжди віддавав усі свої сили, які мав щоб церква жила і розвивалася, він був досить доступною людиною, він був людиною, яка проповідувала любов і жила цією любов'ю, він любив людей і ця любов народу українського до нього також залишиться назавжди", - зазначив Єпископ Баришівський Віктор.

Митрополита Володимира згадують як доброго наставника, який завжди міг порадити та підтримати. А ще - допомагав студентам духовних шкіл.

"Блаженійший завжди любив студентів Київської духовної академії, семінарії, приходив на вчені ради, задавав питання і коли були якісь ситуації чи складні питання, він завжди підтримував і був на боці студентства, тому що він ще колись ректором Московської духовної академії і назавжди для цього студенти, студентське життя було важливим і близьким", - зазначив Єпископ Сильвестр, ректор Київської духовної академії і семінарії.

А ще, в пам'ять про Блаженійшого Володимира, незабаром видадуть книжку, куди увійдуть і вірші, які написав митрополит, і повчальні оповідання.