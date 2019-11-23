На трассе "Киев-Чоп" произошло смертельное ДТП [ Редактировать ]
В ночь на субботу, 23 ноября, во Львовской области на автодороге "Киев-Чоп" произошло тройное ДТП, сообщает "РБК-Украина".
Водитель автомобиля Renault не справился с управлением и столкнулся с двумя микроавтобусами Renault Trafic.
В результате столкновения погиб пассажир одного из микроавтобусов. Водитель этого микроавтобуса и еще 6 пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы. Среди пострадавших трое несовершеннолетних, в возрасте 15-17 лет.
Виновника ДТП задержали, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.
Ранее сообщалось, что мужчина на Daewoo пронесся по лестнице и влетел в подъезд.
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