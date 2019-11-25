Біля Водяного противник гатив із мінометів [ Редактировать ]
Три обстріли позицій українських армійців було на Донбасі минулої доби. Російсько-окупаційні війська знову застосували заборонені калібри.
Позиції захисників Водяного бойовики атакували з мінометів, поблизу Тарамчука та Красногорівки гатили з великокаліберних кулеметів та гранатометів. В українському війську минулося без втрат. Як повідомили у штабі ООС на ділянках розведення сил і далі триває розмінування.
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