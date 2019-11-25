У Франції повені забрали життя чотирьох людей [ Редактировать ]
До чотирьох зросла кількість загиблих внаслідок повеней на південному сході Франції. Рятувальники виявили тіла іще двох людей. Зливи у регіоні тривали кілька днів.
Подекуди за добу випала двомісячна норма опадів. Через ризик затоплення евакуювали кілька населених пунктів. Влада закликає жителів пересидіти негоду вдома. За прогнозами синоптиків, уже найближчої доби рівень води зменшиться.
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