Під удар російської авіації у Сирії потрапило цивільне населення [ Редактировать ]
Троє людей загинули і 5 дістали поранення внаслідок авіаударів, яких завдали російська авіація та сили президента Башара Асада по містах у сирійській провінції Ідліб.
Крім того, зруйновано десятки сіл у регіоні та єдина лікарня на півдні Ідліба - тепер без медичної допомоги залишилися тисячі людей.
У ході військової операції армія Асада зайняла висоту Мушейріф на південному сході Ідлібської зони деескалації, та стратегічно важливе селище Ум Халахіль, яке вважається першою лінією оборони на підступі до міста Маарет-ен-Нуман.
по теме
Силовики Іраку застосували проти мітингарів вогнепальну зброю
Такі випадки зафіксовані у провінціях Басра, Насирія, Наджаф і Діванія
Медики Дніпровської лікарні врятували життя українського бійця
Фахівцям вдалося встановити пацієнту титанову пластину - як зараз почуває себе військовий і чи зможе повернутися до повноцінного життя?
На Донбасі під ворожий обстріл потрапила жінка з дитиною
У районі Мар'їнки поранено місцеву жительку - бойовики вели вогонь з одного із районів Донецька
У Гаазі почалися перші слухання за позовом України проти Росії
У справі про порушення імунітету трьох українських суден та членів екіпажів. Процес відбувався у закритому режимі
Британія опублікує доповідь про російське втручання після виборів
Про це завив міністр безпеки країни Брендон Льюїс. Разом з тим опозиція звинувачує уряд у спротиві оприлюдненню