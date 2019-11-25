Троє людей загинули і 5 дістали поранення внаслідок авіаударів, яких завдали російська авіація та сили президента Башара Асада по містах у сирійській провінції Ідліб.

Крім того, зруйновано десятки сіл у регіоні та єдина лікарня на півдні Ідліба - тепер без медичної допомоги залишилися тисячі людей.

У ході військової операції армія Асада зайняла висоту Мушейріф на південному сході Ідлібської зони деескалації, та стратегічно важливе селище Ум Халахіль, яке вважається першою лінією оборони на підступі до міста Маарет-ен-Нуман.