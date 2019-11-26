Суд США зобов'язав Білий Дім та Пентагон оприлюднити документи щодо блокування військової допомоги Україні. За позовом журналістів, американська Феміди постановила - ці матеріали мають бути опубліковані, оскільки "викликають надзвичайний національний інтерес". Таке розпорядження винес окружний суддя Вашингтона на підставі Закону про свободу інформації.

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що президент США розпорядився провести перегляд військової допомоги Україні. На час ревізії кошти були заморожені. Після цього спалахнув скандал довкола липневої телефонної розмови Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, у якій керманич США нібито змушу. Вона стала підставою для оголошення Палатою представників Конгресу США про початок процедури імпічменту Трампу.

Як стверджують опоненти американського лідера, під час бесіди він намагався переконати Зеленського почати розслідування діяльності в Україні сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена в обмін на надання фінансової та військової допомоги Києву.