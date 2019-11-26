Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно удивила очередной выходкой, показала поклонникам для сравнения два снимка: с макияжем и, соответственно, без него. Такой коллаж звезда опубликовала в своем Instagram.

"Добрейшее утро!!! Какая лучше? Голосуй!", - написала Леся.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Фанатам понравилась публикация ведущей. Они похвалили ее за то, что она не боится показывать свое лицо без косметики и фильтров. Также, практически все поклонники отметили, что Леся красавица с макияжем и без него.

"Да обе красотки", "Ты прекрасная от рождения", "Мне обе нравятся", "И накрашенная, и ненакрашенная", "Без макияжа наша украиночка", - восхитились юзеры соцсети.

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