В среду, 27 ноября, будет хороший день для кардинальных изменений. Если вы давно решались изменить имидж - это будет отличный период. Астрологи рекомендуют уделить больше внимания саморазвитию и обучению, а также уделить внимание близким.

В среду, 27 ноября, категорически противопоказаны: лень и агрессия.

Что надеть? Цвет индиго и красно-оранжевый.

Аромат дня - запах сандала дополнит ваш имидж.

Талисманы - бирюза, гелиотроп. Металл - олово.

Что есть? Говядина с фасолью и петрушкой

Чем заняться дома? Обязательно проветривать помещение.

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