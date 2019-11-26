Лунный календарь на 27 ноября: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
В среду, 27 ноября, будет хороший день для кардинальных изменений. Если вы давно решались изменить имидж - это будет отличный период. Астрологи рекомендуют уделить больше внимания саморазвитию и обучению, а также уделить внимание близким.
В среду, 27 ноября, категорически противопоказаны: лень и агрессия.
Что надеть? Цвет индиго и красно-оранжевый.
Аромат дня - запах сандала дополнит ваш имидж.
Талисманы - бирюза, гелиотроп. Металл - олово.
Что есть? Говядина с фасолью и петрушкой
Чем заняться дома? Обязательно проветривать помещение.
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