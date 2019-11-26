Порой бывает очень сложно понять, какой мужчина склонен к скандалам и конфликтам. Это качество может негативно сказаться как на карьере, так и на семейной жизни человека. Астрологи рассказали, с каким знаком зодиака можно спорить без последствий, а с кем наоборот - лучше наоборот не вступать в конфликты.

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1. Овен

Представители этого знака зодиака любят скандалить по одной простой причине - ради собственного удовольствия. Овны любят поспорить и способны закатить скандал на ровном месте.

2. Стрелец

Представители этого знака зодиака очень вспыльчивы и импульсивны. Они всегда настаивают на своем и всегда пытаются оставаться лидером.

3. Скорпион

Смотреть на скандалящего Скорпиона можно смотреть вечно. Почему они это делают? Ответ на это знает только близкий круг Скорпиона.

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