Нормандський формат є пасткою для Зеленського - Олег Сенцов виступив з промовою у Європарламенті [ Редактировать ]
Нормандський формат - пастка для Зеленського, яка може призвести до здачі національних інтересів. Про це заявив Олег Сенцов у Страсбурзі на ранковій зустрічі з окремими депутатами Європейського парламенту .
Пізніше, о 14 за Києвом, українському режисеру вручили премію імені Сахарова. Церемонія відбулася у залі засідань Європарламенту. Там митець виступив з промовою.
Російський політв'язень став лауреатом правозахисної нагороди торік. Втім, власноруч отримати її не міг. Сенцов повернувся із російської колонії Лабитнангі до України разом із 34 українцями у вересні в результаті обміну з Росією.
"Сейчас ведутся много разговоров по поводу примирения с Россией. Каких-то переговоров. Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россия и Путин обязательно обманут. Они не хотят мира не Донбассе, они не хотят мира в Украине, они хотят видеть Украину на коленях. Хотят влиять на европейскую и мировую политику своим силовым методом. Мы этого не допустим. Мы боролись и боремся за свою свободу. До самого конца. Слава Украине!", - наголосив Олег Сенцов, режисер.
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