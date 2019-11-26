Нормандський формат - пастка для Зеленського, яка може призвести до здачі національних інтересів. Про це заявив Олег Сенцов у Страсбурзі на ранковій зустрічі з окремими депутатами Європейського парламенту .

Пізніше, о 14 за Києвом, українському режисеру вручили премію імені Сахарова. Церемонія відбулася у залі засідань Європарламенту. Там митець виступив з промовою.

Російський політв'язень став лауреатом правозахисної нагороди торік. Втім, власноруч отримати її не міг. Сенцов повернувся із російської колонії Лабитнангі до України разом із 34 українцями у вересні в результаті обміну з Росією.

"Сейчас ведутся много разговоров по поводу примирения с Россией. Каких-то переговоров. Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россия и Путин обязательно обманут. Они не хотят мира не Донбассе, они не хотят мира в Украине, они хотят видеть Украину на коленях. Хотят влиять на европейскую и мировую политику своим силовым методом. Мы этого не допустим. Мы боролись и боремся за свою свободу. До самого конца. Слава Украине!", - наголосив Олег Сенцов, режисер.