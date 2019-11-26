Російські найманці влаштували провокацію на ділянці розведення №3: з селища Петрівське цілили з гранатометів і кулеметів у напрямку Старогнатівки.

У штабі кажуть - бойовики намагаються викликати вогонь у відповідь. Аби потім звинуватити в агресії українських солдатів. Наші вогонь у відповідь не відкривали.

Крім того, поблизу Кримського противник обстріляв українські підрозділи з мінометів 82 калібру. У цьому випадку, аби зупинити ворожу атаку, армійці відповіли адекватним вогнем.

Гаряче щоночі і на позиціях українських військових на авдіївському плацдармі. З передової - репортаж Руслана Смещука.

Передові позиції на Авдіївському плацдармі - так звана шахта Бутівка. До Донецька - пару кілометрів. Це - лабіринт потрощених будівель, шахтного обладнання, окопів та бліндажів. Все побите осколками та кулями.

Це - територія глибокої позиційної війни. Тобто постійні ворожі обстріли, але без значних переміщень лінії зіткнення. Зі своєю логікою та ритмом.

"Днем они не очень - а вот ночью начинают стрелять. Днем они сидят тихо спокойно. Под вечер только начинает темнеть - они начинают ВОГами кидаться. Вот только днем уезжает ОБСЕ - они начинают на ночь. Беспилотники их летают, вчера даже из РПГ стреляли, только стемнело", - розповідає позивний "Воха", військовослужбовець ЗСУ.

Ось один із уламків реактивної гранати. Нам показують - звідки тут зазвичай ведуть обстріли. До позицій російських найманців настільки близько, що можна роздивитися їхні вогневі рубежі.

"Вон они вылазят туда. То с окна, то с крыши шмаляют".

Окрім піхоти бойовиків, військові часто фіксують і ворожу техніку та повітряну розвідку супротивника.

"Шум техники буквально через ночь слышим, беспилотники тоже летают периодически - об этом всегда предупреждаем и наблюдаем, видно их позиции, видно как они топятся - тоже ж люди", - розповідає Позивний "Покемон", військовослужбовець ЗСУ.

Проте, окрім ворога, є й інший недруг - погода. І вона тут зараз вкрай не проста та зла.

Зараз на Донбасі дме дуже сильний, майже штормовий холодний степовий вітер. Температура повітря нижче нуля. Навіть у теплому, зимовому одязі, м'яко кажучи, дуже не комфортно. Ось у таких умовах воюють українські оборонці.

Та до прийдешньої зими тут готуватися почали заздалегідь. Зараз в середині бліндажів відчуваєшся як десь у Арктиці.

"Вы знаете, предварительно, летом - мы все вопросы поднимали. И что касается осени, и что касается зимы. Ми максимально утеплились - сделали блиндажи, поставили буржуйки - проблем с ветром и морозом у нас нет", - говорить Сергій, військовослужбовець ЗСУ.

Проте вже від завтрашнього дня до проблем військових додадуться холодні, із крупками снігу та льоду, дощі. Так обіцяють синоптики.