До лікарні Марія потрапила після того, як на неї впав шматок фасаду

Руйнація фасаду будівлі призвела до трагічного випадку в Чернівцях. У центрі міста шмат штукатурки впав на голову 23-річній дівчині - та просто проходила повз. Постраждалу доправили в лікарню. Хто відповідальний за інцидент - з'ясовувала Ольга Паламарюк.

До лікарні Марія потрапила після того, як на неї впав шматок фасаду. Дівчина якраз поверталася на роботу з обідньої перерви. Йшла звичним маршрутом і не відразу зрозуміла, що сталося.

"Іду-іду і чую - впало мені на голову. Пам'ятаю лише - присіла і хтось підбіг, забрав мене. Там був магазин і мене у магазин забрали", - розповідає Марія, постраждала.

У Марії - струс мозку та забій голови. Її лікують нейрохірурги.

"Ця травма кваліфікується, як легка черепно-мозкова травма. Їй надається симптоматична комплексна терапія - системи, знеболюючі. По симптомах", - повідомив Ігор Тимофійчук, лікар-нейрохірург.

Штукатурка посипалася ось із цього будинку в самісінькому центрі Чернівців. Фасад ремонтували 11 років тому. Тоді підрядники давали гарантію на свої роботи. Однак зараз будівельну фірму вже не знайти.

"Професійних робіт по ремонту в нас, на жаль, не відбувалося з того часу. Іде амортизація, іде обвал цих конструкцій в весняно-зимовий період, коли з'являються бурульки", - стверджує Олена Пушкова, начальниця відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради.

У відділі охорони культурної спадщини кажуть: лише в центральній частині Чернівців - 200 аварійних балконів. Фасадів - значно більше. На ремонт потрібно, щонайменше, 100 мільйонів гривень.

Шматки фасадів у Чернівцях відпадають регулярно. Місяць тому брили штукатурки пошкодили припаркований поблизу автомобіль. Тоді, на щастя, обійшлося без жертв.

Відновлювати фасади і балкони повинні управительські компанії, - наголошують юристи. І потрібно працювати на випередження.

"Відповідальність несе балансоутримувач. Всі претензії пред'являються до балансоутримувача. Винна особа повинна відшкодувати матеріальну шкоду особі, якій заподіяна дана шкода. Можна притягнути і до дисциплінарної відповідальності, і до адмінвідповідальності", - зазначила Олена Скрипник, адвокатка.

Тим часом, Марія вже написала заяву до поліції. Юристи радять подавати скарги також до виконкому міської ради і профільних департаментів. Однак, зауважують - необхідно набратися терпіння.