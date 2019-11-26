Храп плохо влияет на организм - врачи [ Редактировать ]
Большинство мужчин и женщин храпят ночью. Но это влияет не только на того кто храпит, но и на окружающих.
Ученые выяснили, что это плохо влияет на организм. Врачи из Королевского университета в Канаде выяснили, что храп влияет на человека который спит рядом.
Храп плохо влияет на нервную систему и повышает уровень стресса. Ученые с Имперского колледжа наук в Лондоне рассказали, что громкие шумы повышают артериальное давление.
Нарушение сна может увеличить риск беспокойства, а соответственно – и депрессии, влияет на вероятность набора лишнего веса и сердечных заболеваний.
Ранее сообщалось о том, кому категорически запрещено есть свеклу
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