Курс валют на 27 ноября - прогноз НБУ [ Редактировать ]
Курс валют / Фото: unsplash
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 27 ноября. Регулятор укрепил курс гривны на 7 копеек по отношению к доллару. Соответствующие данные были опубликованы на сайте Нацбанка.
НБУ установил официальные курс доллара на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2398,2702 гривны;
- 100 евро - 2642,8938 гривны.
Раньше сообщалось о том, что на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.
по теме
Prev Next
26 ноября 2019 04:00
Курс валют на 26 ноября: НБУ дал прогноз
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара
19 ноября 2019 04:00
Курс валют на 19 ноября
Национальный банк Украины установил официальный курс валют
10 ноября 2019 01:50
Курс валют на воскресенье - прогноз НБУ
НБУ установил официальный курс на выходные
07 ноября 2019 11:26
Международные резервы Украины незначительно снизились - НБУ
Сколько составили международные резервы Украины
07 ноября 2019 04:00
Курс валют на 7 ноября - прогноз НБУ
Национальный банк установил официальный курс валют на 7 ноября