Сутички у Тбілісі. Правоохоронці водометами розігнали людей, які заблокували парламент. Чому в країні тривають протести і що кажуть політики? Про грузинську кризу розповість Світлана Чернецька.

На світанку поліція переходить у наступ. Протестувальників поливають із водометів. Офіцери відтісняють людей від парламенту. Активісти намагалися заблокували всі входи до будівлі, щоби зірвати пленарне засідання депутатів.

Затримано 28 людей. Їх звинувачують у непокорі та хуліганстві. Кілька активістів у тисняві отримали поранення.

"Ми будемо протестувати, доки не виконають наших умов. Все дуже просто - вимагаємо дочасних виборів за пропорційною системою. Нічого іншого", - заявляє Георгій Угулава, колишній мер Тбілісі.

Протестувальники вимагають відмовитися від мажоритарної системи виборів. Саме із таким закликом тисячі людей вийшли на акцію напередодні увечері. Зараз у країні діє змішана система голосування. Приміром, на минулих виборах партія "Грузинська мрія" виграла на всіх мажоритарних округах і таким чином забезпечила собі конституційну більшість.

"Я протестую проти брехні та несправедливості, я хочу чесних виборів. Де мій голос матиме вагу і буде важливим для партії, за яку я голосую", - говорить Нана Бакрадзе, жителька Тбілісі.

Протестувальники намагаються не пускати на засідання парламенту депутатів партії влади "Грузинська мрія". Адже саме ця політична сила два тижні тому провалила голосування про відмову від мажоритарки. Тепер парламентарії хочуть перенести голосування щодо виборчої реформи на наступні вибори.

"У парламенті є група депутатів, які хочуть переходу не на пропорційну, а на мажоритарну систему виборів. Тож ми зійшлися на тому, що питання виборчої реформи буде винесено на народне голосування в день парламентських виборів 2020 року чи місцевих виборів у 2021 році", - заявляє Каха Каладзе, генеральний секретар партії "Грузинська мрія".

Але політики обіцяли, що наступні вибори вже відбудуться за новою системою. Це було ключовою умовою припинення масових протестів у червні. Люди впевнені - у правлячій партії не хочуть відмовлятися від мажоритарки, адже знають, що тоді втратять голоси, не маючи достатньої підтримки серед виборців. Тож активісти обіцяють і далі протестувати.

Захід поки не поспішає коментувати події у Тбілісі. І в Європі, і в США дуже позитивно сприйняли обіцянку влади змінити виборчу систему. Адже навіть сам президент Грузії анонсував перехід до пропорційної системи із трибуни Організації Об'єднаних Націй. Зараз Захід чекає - якими ж будуть наступні кроки грузинського уряду.