Цены на газ будут меньше: министр дал прогноз на отопительный сезон [ Редактировать ]
Министр энергетики Алексей Оржель рассказал, что цена на газ для украинцев во время отопительного сезона 2019-2020 будет стабильной. Об этом сообщает правительственный портал.
Цена на газ для населения на отопительный период (до 1 мая) по сравнению с прошлым годом уменьшится на 7%. Он подчеркнул, что запасы природного газа и подготовка по другим видам топлива позволяет правительству предложить цену, которая будет меньше чем в предыдущем квартале этого года.
Он пообещал, что люди не почувствуют никаких колебаний цены на газ зимой. Ранее Оржель заявлял, что так называемая страховая цена на газ может быть введена с 1 января в связи с возможным прекращением транзита российского газа через территорию Украины.
Ранее мы писали о том, что цены на газ для населения снизили. Читайте также, как получить льготы и субсидии по новым правилам.
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