Лунный календарь на 28 ноября: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
В четверг, 28 ноября, будет отличный день для построения планов. Важно будет переходить к их активной реализации. Также нужно реализовываться быстро и благополучно. Кроме того, этот день будет одним из лучших в месяце для переезда.
В четверг, 28 ноября, категорически противопоказаны: медлительность и пассивность.
Что надеть? Черный, сине-черный, темно-красный.
Аромат дня - цветочный аромат духов.
Талисманы - раухтопаз, морион. Металл - свинец.
Что есть? К овощному рагу из картофеля, моркови и репки обязательно добавляйте салаты из свежих овощей.
Чем заняться дома? Сегодня стоит ухаживать за домашними питомцами.
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