В четверг, 28 ноября, будет отличный день для построения планов. Важно будет переходить к их активной реализации. Также нужно реализовываться быстро и благополучно. Кроме того, этот день будет одним из лучших в месяце для переезда.

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В четверг, 28 ноября, категорически противопоказаны: медлительность и пассивность.

Что надеть? Черный, сине-черный, темно-красный.

Аромат дня - цветочный аромат духов.

Талисманы - раухтопаз, морион. Металл - свинец.

Что есть? К овощному рагу из картофеля, моркови и репки обязательно добавляйте салаты из свежих овощей.

Чем заняться дома? Сегодня стоит ухаживать за домашними питомцами.

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