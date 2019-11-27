Олігарха Ігоря Коломойського звинуватили у тиску на Нацбанк [ Редактировать ]
Тиск на НБУ. Правління Національного банку звинуватило Ігоря Коломойського в організації проплачених мітингів та спробах вторгнення у приміщення НБУ. В офіційній заяві йдеться - колишній співвласник Приватбанку створює інформаційний хаос і дестабілізує роботу.
"Так, ми сьогодні випустили спільну заяву управляння про те що остані декількох тижнів під стінами національного банку відбувається проплачені якції з метою дискредитації правління національного банку, з метою приниження гідності членів правління. Особливо ми звертаємо увагу і як ми розуміємощо цей захід проплачений Коломойським Ігорем Валерійовичем, одним із колишніх власників приват банку з метою дестабілізації національного банку роботи, створення шуму навколо незалежної інституції", - говорить Голова Національного банку Яків Смолій.
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