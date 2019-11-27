Глава Минобороны подписал важный документ в Литве [ Редактировать ]
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал о подписании Декларации с Литвой. Соответствующую публикацию глава министерства сделала в Telegram.
"Наша делегация - в Литве. Визит плодотворный: вместе с Министром охраны края Литвы Раймундасом Кароблисом мы подписали Декларацию о намерениях сотрудничества в сфере кибернетической безопасности. В фокусе документа - наши общие меры реагирования, если в стране (или на международном уровне) произойдут
киберинциденты", - написал Загороднюк.
Кроме того, глава Минобороны добавил, что страны стремятся создать "единое окно" для обмена информацией о киберугрозы и разработать план совместных учений.
"Напоследок отмечу, что Украина должна гордиться дружбой с Литвой. С самого начала войны с Россией официальный Вильнюс решил не ограничиваться "глубоким беспокойством" и делал все возможное для помощи нам. Их советники незаменимы в трансформации структуры ВСУ, реформировании / выстраивании Сил специальных операций, стратегических коммуникаций и сержантского состава. Их госпитале провели реабилитацию 268 наших военнослужащих и ветеранов, а военные вузы вишколюють почти 90 наших воинов", - напомнил министр.
Раньше сообщалось о том, что министр обороны рассказал, почему Россия вернула корабли Украине.
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