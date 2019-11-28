В Албанії кількість жертв землетрусу зросла до тридцяти п'яти людей. Ще понад 650 травмовані, про це повідомляють місцеві ЗМІ. Найбільше постраждали - Дуррес і Тирана, там досі шукають людей під руїнами.

Напередодні ці міста сколихнув другий землетрус, щоправда меншої сили. Інформації про потерпілих немає, втім поштовхи спричинили неабияку паніку.

У місті Дуррес люди вибігали на вулиці, бо боялися, що їхні будинки от-от впадуть.