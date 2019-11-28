Лунный календарь на декабрь 2019: благоприятные и опасные дни [ Редактировать ]
В декабре 2019 года 31 день. В первую половину лунного месяца крайне важно полностью выкладываться на работе и уделять внимание финансовым делам. Вскоре все может измениться к лучшему. Прикладывайте больше усилий в отношениях и ,возможно, все вскоре образуется.
4,17 лунные сутки предвещают успех - в этот период можно смело заключать важные сделки.
Лунный календарь для лечения зубов - благоприятные дни: 2, 8,12, 18, 25 декабря.
Лунный календарь для диеты и похудения - благоприятные дни: 3, 7, 10, 15, 19 декабря.
Лунный календарь для покупок - благоприятные дни: 1, 6, 14, 20, 23, 26, 30 декабря.
Лунный календарь для поездки на отдых- благоприятные дни: 9, 13, 22, 24, 31 декабря.
Однако, необходимо проявлять осторожность в такие дни: 5, 11, 16, 21, 27, 28, 29 декабря.
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