В следующем году правительство Германии выделит 850 млн евро на гуманитарные проекты международной благотворительной организации ADRA в Украине для помощи гражданским жителям Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

Кроме того, ADRA внесет дополнительные 200 тысяч евро из собственных средств.

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Отмечается, что помощью смогут воспользоваться люди на Востоке Украины, которые особенно пострадали от длительного конфликта.

"Средства пойдут на пользу преимущественно пожилым людям, инвалидам, одиноким матерям/отцам, многодетным семьям, а среди них и внутренним переселенцам. ADRA улучшит гуманитарную защиту, психосоциальное здоровье жертв конфликта с посттравматическим синдромом, среди которых есть много детей, а также доступ к базовым услугам, особенно медицинских и социальных служб, и обеспечение питьевой водой. ADRA будет предлагать нуждающимся также социальные транспортные услуги", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что в СНБО рассказали о реинтеграции Донбасса. А также в Петровском снова начали стрелять.