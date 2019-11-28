Мирным жителям Донбасса направят более 1 млрд евро помощи [ Редактировать ]
В следующем году правительство Германии выделит 850 млн евро на гуманитарные проекты международной благотворительной организации ADRA в Украине для помощи гражданским жителям Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.
Кроме того, ADRA внесет дополнительные 200 тысяч евро из собственных средств.
Отмечается, что помощью смогут воспользоваться люди на Востоке Украины, которые особенно пострадали от длительного конфликта.
"Средства пойдут на пользу преимущественно пожилым людям, инвалидам, одиноким матерям/отцам, многодетным семьям, а среди них и внутренним переселенцам. ADRA улучшит гуманитарную защиту, психосоциальное здоровье жертв конфликта с посттравматическим синдромом, среди которых есть много детей, а также доступ к базовым услугам, особенно медицинских и социальных служб, и обеспечение питьевой водой. ADRA будет предлагать нуждающимся также социальные транспортные услуги", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что в СНБО рассказали о реинтеграции Донбасса. А также в Петровском снова начали стрелять.
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