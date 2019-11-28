Совет национальной безопасности и обороны Украины подготовил пять сценариев реинтеграции Донбасса. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, СНБО тщательно изучает ситуацию на временно оккупированных территориях и уже разработал 5 сценариев реинтеграции.

"Работа продолжается с первого дня, все сценарии - на пользу Украине", - заявил Данилов.

В то же время он не раскрыл, о каких сценариях идет речь и включают ли они вопрос оккупированного Крыма.

Раньше сообщалось о том, что в Петровском снова начали стрелять. А также скончался украинский военный, который прошел "Иловайский котел" и Дебальцево.