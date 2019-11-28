В четверг, 28 ноября, Борт министра обороны России Сергея Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке. Об этом сообщают российские СМИ.

Из-за тумана и высокой влажности самолет пошел на второй круг и в итоге приземлился в Алма-Ате, которая расположена в соседней республике (Казахстан).

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Расстояние между Бишкеком и Алма-Атой - чуть более 200 километров. В аэропорту Бишкека сообщили, что из-за погоды борт номер один также хотели направить в Алма-Ату, однако пилот президента России Владимира Путина сказал "посажу" и приземлился при сильнейшем тумане, едва ли не "на ощупь".

Ранее сообщалось, что во львовском аэропорту произошло ЧП.