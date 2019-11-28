Вечером, 27 ноября, в Днепре водитель автомобиля Daewoo сбил 13-летнего мальчика, который переходил через дорогу на улице Чернышевского. Подростка немедленно госпитализировали, передает "Информатор".

На видео с камер наблюдения видно, что 13-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В это время легковушка двигалась по улице Чернышевского со стороны проспекта Гагарина.

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Судя по видео, автомобиль ехал достаточно быстро и не приостанавливался перед пешеходным переходом. Водитель не только сбил подростка, но и протащил его на капоте несколько метров.

Пострадавшего мальчика госпитализировали, в то время как водитель автомобиля остался на месте. Патрульные вызвали на место следователя по ДТП, который выясняет все детали случившегося.

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