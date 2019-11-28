У Техасі масова евакуація. Більше 60 тисяч людей, за розпорядженням влади, повинні покинути свої будинки через два вибухи на хімзаводі.

Йдеться про населення п'яти міст та численних родичів місцевих жителів, які приїхали в регіон напередодні Дня подяки. Вогонь на заводі у місті Порт Нечес намагаються загасити вже 12 годин. Що саме вибухнуло і причини детонації досі невідомі. Постраждали троє людей - це співробітники заводу. Вони госпіталізовані з опіками і переломами.