Пограбування Дрезденського музею: влада оприлюднила перелік викраденого [ Редактировать ]
А от наскільки збагатилися злочинці, що пограбували Дрезденський музей "Зелені склепіння", повідомила німецька влада, оприлюднивши перелік викраденого.
Серед прикрас коштовності 18 століття, еполет з рідкісним діамантом вартістю майже 10 мільйонів євро, зірка польського Ордена Білого Орла. А ще прикрашена діамантами шпага, кілька дорогоцінних ґудзиків та ще 12 ювелірних виробів. Загальну вартість викраденого фахівці оцінюють в 1 мільярд євро.
Зухвале пограбування сталося 25 листопада. Злочинці проникли до музею "Зелене склепіння" близько сьомої ранку, завчасно підпаливши центральний електрощит будівлі.
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