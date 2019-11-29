Тероризм, а не Росія чи Китай. Саме це найголовнішим ворогом НАТО вважає президент Франції Емануель Макрон. Нову архітектуру європейської безпеки він вбачає у відновленні співпраці з Москвою на прозорих умовах. Такі заяви французького керманича пролунали - напередодні зустрічі лідерів країн НАТО, що відбудеться наступного тижня у Лондоні. На ній, зокрема, учасники мають обговорити єдиний підхід Альянсу стосовно дестабілізуючої діяльності Кремля. Насамперед, у балтійському регіоні.

"Альянс має тверду позицію для гарантії нашої колективної безпеки. Сьогодні це передбачає поверненя до деяких ключових питань: найперше - прозорого, міцного та вимогливого діалогу з Росією. Мені приємно, що я дав імпульс відновити динаміку в цьому діалозі. І я так само впевнений, що це вдасться зробити без наївності чи поблажливості. Ми повинні збудувати нову архітектуру безпеки в Європі, що означатиме з'ясування відносин з Росією на наших умовах.", - говорить Емануель Макрон, президент Франції.