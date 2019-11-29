Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Мужчина и женщина

Если в глаза вам сразу бросилась парочка, смотрящая друг на друга, то, скорее всего, вас сейчас волнует какая-то ситуация межличностного общения. И речь идет не только о любовных отношениях! Вы можете думать о близких, коллегах или друзьях. Ваше внимание сейчас направлено на внешний мир, вы открыты людям и нуждаетесь во взаимности.

Горящая свеча

Первым делом вы увидели зажженный подсвечник? Это может указывать на то, что ваше внимание сейчас направлено вовнутрь. Вы находитесь на важном этапе духовного самосовершенствования, поэтому вас больше волнует то, что происходит не в окружающем мире, а в вашей собственной душе. Немного терпения! Вы обязательно найдете ответ на вопрос, который вас интересует, а поможет в этом ваша интуиция.

А вы знаете, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах? Нет? Тогда ответьте на просто вопрос и тест даст вам ответ на этот вопрос. А если вы проходите этот тест на телефоне, обратите внимание, как вы держите его в руке - это может много рассказать о вашем характере.