Чорна п'ятниця - черговий день дурня чи можливість зекономити? Сьогодні в Україні та за кордоном - день суцільних сейлів та знижок. Покупці штурмують магазини, аби урвати дешевий товар.

Та чи справді вигідно закуповуватися у цей день, моя колега Галина Якушко разом із сестрою Наталею пройшлися магазинами США та України. І визначили, де купувати - вигідніше. Що з цього вийшло, дивіться у сімейному розслідуванні.

Тотальний розпродаж чи суцільний обман?

"Все отключают мозги и просто следуют, куда идет куча".

"Ми міксували хороший товар і той який не дуже продається".

Яка вона - чорна п'ятниця: в Україні й за кордоном?

"Яскравий приклад натури українця, що він готовий купити по скидці все що завгодно, аби тільки була скидка".

І як не стати заручником червоного цінника?

"В пятницю проснуться в первую очередь те, кого больше всего интересуют скидки".

Чорну п'ятницю організовують торговельні мережі в Україні й за кордоном в останню п'ятницю листопада. Нині магазини роблять уцінку свого товару та найбільші знижки за рік. Традиція прийшла до нас із Америки. Там щороку в цей день у крамницях просто армагедон! Покупці з ночі займають чергу до великих молів, аби першими потрапити до полиць із сейлами.

За дешеві товари б'ються. А вхопити добро майже задарма - вдається найспритнішим!

В Україні такого ажіотажу немає. Але знижки є. Та чи справді ціни у нас і за кордоном у чорну п'ятницю однакові? Ми вирішили перевірити самі.

На годиннику шоста ранку. І ми вирушаємо у штат Флорида. Там прогнозують знижки до 80 відсотків.

Це моя сестра Наталя. Живе вона у США. І спеціально для нас проведе контрольну закупівлю. Перевірить ціни в американських крамницях. А я в українських.

Офіційно знімати в торговельному центрі нам не дозволили. Та я теж вирушаю у похід по крамницях, але буду знімати на телефон.

Про результати експерименту трохи згодом. А поки що про знижки. Уцінюють усі товари: побутову техніку, харчі, косметику, одяг. Саме цього краму в чорну п'ятницю в Україні продають найбільше. Маркетолог Оксана Ткачук розповідає: магазини готують покупця до витрат. На цінники клеять яскраві наліпки, щоб акційні товари одразу впадали в око. От тільки продають зазвичай - залежалий товар. Речі зі старих колекцій або продукцію, термін придатності якої спливає.

"Чому навіть в соц мережах реклама вся за тиждень а то й за два робиться? Тому що людей готують до того, що вони мають витратити гроші і ти хочеш не хочеш, а думаєш: "Ну піду ж я в якісь магазини. Ну щось поміряю, ну та щось може тай підійде", - пояснює маркетолог Оксана Ткачук.

Тож професіонали радять робити покупки з розумом і не входити у споживацький раж. Перед тим, як щось придбати, і ціну перевірити, і якість. А головне - не йти в магазин "просто подивитися", а з чітким планом:

"Как составить шопинг лист: реально оценить чего в гардеробе на данный момент хватает. Не на тот момент, когда я похудею, не на тот момент, когда я там рожу или еще что-нибудь, а именно на сейчас", - говорить Уляна, стиліст.

Озброєні порадами професіоналів, повертаємося до експерименту.

Я в одному з торговельних центрів біля мого будинку, я тут часто буваю. Особливого ажіотажу немає. Людей завжди так багато.

Цьогоріч і американці не надто азартні. Наталя розповідає - в минулі роки в цій самій торговельній мережі людей було більше.

Чи однакові ціни на схожі речі, ми із сестрою перевіримо в одній із популярних крамниць. Для цього беремо спідницю і базовий светр.

Така спідниця і такий светр буде коштувати в Україні півтори тисячі гривень.

А що з подібним комплектом в Америці?

Ось такий образ коштуватиме мені близько 25 доларів, що прирівнюється до 600 гривень.

Отакої! Ціни у США - вдвічі нижчі!

Економісти кажуть: імпортні речі навіть у період знижок вигідніше купувати за кордоном.

"Так як у нас вся побутова техніка і більшість одягу - імпортні, то все це впирається в митну вартість, тому що імпортер не може продати дешевше, ніж в нього по митній вартості", - пояснює Олег Пендзин, економіст.

А ще дешевше купувати в закордонних інтернет-магазинах. Хоч не приміряєш, зате - зекономиш.

"Одяг, який продавався під час чорної пятниці, на сайтах торгівлі в інтернеті європейських був навіть дешевше, ніж в той день чорної пятниці в наших маазинах".

Тим часом людей у торговельному центрі в Києві стає дедалі більше. Одразу видно - робочий день добігає кінця. Продавці кажуть у вихідні покупців буде набагато більше.

Вийшло так, як говорили маркетологи, я нібито нічого купувати не збиралася, але ось мій пакет із покупками.

Реальні знижки будуть у магазинах із вітчизняними товарами, кажуть економісти. Бо на них немає мита та інших стягнень. А чорна п'ятниця в торговельних центрах триватиме ще кілька днів. До наступного сейл-ажіотажу перед новорічними святами.