В центре Харькова подорвали автомобиль [ Редактировать ]
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В Харькове на улице Чайковской взорвали автомобиль, передает "РБК-Украина".
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Известно, что автомобиль принадлежит зятю бывшего заместителя прокурора Харьковской области, который был уволен в рамках люстрации.
Взрыв произошел, когда владелец автомобиля сел за руль. В результате происшествия были повреждены припаркованные поблизости автомобили, а также частично выбиты окна в здании.
Ранее сообщалось, что во львовской многоэтажке прогремел взрыв.
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