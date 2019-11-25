В Харькове на улице Чайковской взорвали автомобиль, передает "РБК-Украина".

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Известно, что автомобиль принадлежит зятю бывшего заместителя прокурора Харьковской области, который был уволен в рамках люстрации.

Взрыв произошел, когда владелец автомобиля сел за руль. В результате происшествия были повреждены припаркованные поблизости автомобили, а также частично выбиты окна в здании.

Ранее сообщалось, что во львовской многоэтажке прогремел взрыв.