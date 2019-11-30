Премьерному заседанию временной следственной комиссии по "делу Андрея Павелко" хватило ярких и примечательных спикеров, чтобы дать всем понять: коррупционной стороной деятельности главы национальной футбольной ассоциации в Верховной Раде занялись вплотную и всерьез.

Хочется надеяться, результаты всеобъемлющего беспристрастного расследования станут достоянием общественности в самое ближайшее время. А за ними последуют и соответствующие вердикты правоохранительных органов - как ответы на массу накопившихся вопросов о бездействии в истории, давно уже являющейся секретом Полишинеля.

Что-то подсказывает: отвечать придется и самому Павелко, причем - по всей строгости. Отделаться утверждениями, что все предъявленное следствию и следствием - фейк, у футбольного казнокрада вряд ли получится. Как вряд ли кого растрогают очередные высокопарные заявления на его фейсбучном аккаунте.

Почитаешь посты Андрея Васильевича в соцсети - впору не только прослезиться на предмет того, до каких высот добрался отечественный футбол, но и вспомнить фразу Остапа Бендера: "Интересный вы человек! Все у вас в порядке. Удивительно! С таким счастьем - и на свободе!..".

Именно Фейсбук поведал нам о том, что в день заседания ВСК Павелко отправился в Бухарест - вершить судьбы футбольной Европы и принимать заслуженные (как он считает) поздравления, по случаю успеха национальной сборной в отборе Евро-2020 (а заодно - по итогам победы молодежки на чемпионате мира U20, ну и по поводу всех остальных офейсбученных им грандиозных достижений).

"Вы тут, ребята, заседайте, говорите, расследуйте, а мне - "в Париж по делу срочно", имел я вас всех в виду, вместе с вашей комиссией, с вашей Верховной Радой!.." Кто захотел - тот прочел между пафосных строк это послание чиновника, по-прежнему уверенного в собственной непогрешимости, неподсудности и броне футбольных индульгенций.

Он имеет всех в виду вот уже который год, все выше задирая нос, все пышнее раздувая щеки и все больше ощущая себя частью международного спортивного (читай - интеллектуального и культурного) бомонда. Будучи неспособным учить уроки истории, он упивается властью, заблуждаясь насчет ее вечности и незыблемости. И подавно - насчет своей избранности.

Вовсе не нужно быть мессией, чтобы с депутатским мандатом потрошить государственную казну, чтобы обстряпать заводик по производству липовой травки, чтобы находиться одновременно в двух местах - там, где тебя избирают в Исполком УЕФА, и там, где твоя личная карта голосует за очередной закон.

Избранность предполагает не только чистоту души, но и ясность сознания. Если же ты свои мерзкие делишки не в состоянии ни утаить, ни объяснить - ясность лишь в том, что до мессии тебе так же далеко, как до упомянутого Остапа Бендера карманнику Шуре Балаганову.

Связанное с причастностью к УЕФА фанфаронство только добавляет комизма Андрею Павелко - фигуранту нескольких уголовных расследований. И на вопрос в европейских футбольных кулуарах - "Как дела?" - ему впору отвечать: "Дела - у прокурора". По крайней мере, хоть тут не соврет...