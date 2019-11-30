В аэропорту "Борисполь" у пассажира обнаружили гранату [ Редактировать ]
В международном аэропорту "Борисполь" в багаже одного из пассажиров рейса "Киев-Хургада" обнаружили гранату. Об этом сообщается на странице полиции области в Facebook.
Сотрудники службы безопасности аэропорта во время проверки багажа на самолет в Хургаду обнаружили у пассажира предмет, похожий на гранату Ф-1, о чем сразу же сообщили в полицию. Правоохранители изъяли гранату и запал к ней.
Отмечается, что багаж, в котором обнаружили гранату, принадлежит 36-летнему жителю Донецка. Мужчина был задержан и помещен в изолятор временного содержания.
"По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции устанавливают пути происхождения и цели хранения гранаты", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Киеве взорвали отделение банка, а также в киевской многоэтажке прогремел взрыв.
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