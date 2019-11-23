При взрыве авто погибли десять человек [ Редактировать ]
Фото: Анадолу
В Сирии в районе города Телль-Абъяд взорвался заминированный автомобиль. Погибли не менее 10 человек, передает "Корреспондент".
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"Десять человек погибли и еще более 25 получили ранения в результате взрыва заминированной машины в городе Телль-Абъяд на севере Сирии", - говорится в сообщении.
Однако также отмечается, что число жертв может возрасти.
Ранее сообщалось, что на фабрике фейерверков прогремел взрыв.
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