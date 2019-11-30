Троє чоловіків загинули в Харкові під час вибуху в гаражі. Як повідомили рятувальники, о пів на шосту ранку їх викликали на пожежу в гаражному кооперативі. На місці вони побачили зруйнований гараж. Під завалами знайшли обгоріле тіло загиблого чоловіка. У машині - тіла ще двох загиблих.

За даними поліції, спочатку в гаражі спалахнула пожежа, а вже потім в автомобілі "ВАЗ" вибухнув газовий балон. Правоохоронці кваліфікували подію як нещасний випадок.

Причиною могла стати несправність газового обладнання автівки. Вибух був потужним. Тож рятувальники припускають, що в гаражі знаходилося ще кілька газових балонів, які використовували для ремонту.

"По прибытии, мы увидели, что горит гараж, стены уже обрушены, плиты уже обрушены. Приступили к тушению, подали ствол. В ходе тушения пожара, поступила информация, что под завалами возможно нахождение людей. При вскрытии конструкций, при подъеме плит - пострадавшие были обнаружены, три человека", - повідомив Сергій Якушин, командир пожежної частини №25 міста Харкова.