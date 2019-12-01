У США сталася чергова масова стрілянина [ Редактировать ]
Знову масова стрілянина у США. 11 людей поранено в туристичному кварталі Нового Орлеану. Що там сталося? - в матеріалі Ольги Жидецької.
Усе сталося приблизно опів на четверту ранку на Кенал-стріт в історичному Французькому кварталі Нового Орлеану. Вулиця популярна серед містян і туристів, адже тут багато ресторанів і крамниць. До поліції надійшло повідомлення про постріли. На місці правоохоронці виявили 11 потерпілих. Двоє у критичному стані. Чи був стрілець сам, чи діяла група наразі невідомо. Як і мотив жорстокого злочину.
"Ми розслідуємо цей злочин похвилинно. Вивчаємо записи відеокамер і просимо свідків трагедії, які можуть повідомити нам важливу інформацію, звернутися до поліції", - говорить Шон Фергюсон, представник поліції.
У зв'язку зі стріляниною затримано одного чоловіка. У поліції не кажуть, вважають його причетним до інциденту чи допитують як свідка. У місті нині дуже людно - тисячі фанатів з'їхалися в місто на футбольний матч між університетськими командами. Тож поліція закликає громадян бути пильними.
"Будь ласка, не сідайте за кермо напідпитку. Якщо ви плануєте випити, не беріть із собою вогнепальну зброю. Ми постійно про це говоримо. Але, на жаль, завжди є такі особи, які воліють потрапити в якийсь кримінальний інцидент", - говорить Шон Фергюсон, представник поліції.
Минулого разу, мало не на цьому самому місці у Французькому кварталі, 2016 вже була масова стрілянина. Тоді постраждали 9 людей, один чоловік загинув.
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