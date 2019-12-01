Надзвичайна подія у столиці. У центрі Києва невідомий вистрілив у джип. Куля потрапила в дитину. На місці події зараз перебуває Лариса Зубенко. Почуємо від неї подробиці нападу.

Отже, Ларисо, розкажи - чи вдалося дізнатися, хто був за кермом автівки? І чи знайшли нападника?

Зараз ми перебуваємо на місці події, біля ресторану Маріо, на перетині вулиць Тарасівської і Льва Толстого. Інцидент стався о 16.30. У машину марки "Ренж ровер" зловмисники зробили один постріл. За кермом авто перебував В'ячеслав Соболєв, депутат Київської облради й за сумісництвом власник ресторану. Під час пострілу він нахилився, і куля влучила в голову його трирічного сина. Батько одразу виніс дитину на вулицю, викликав швидку, але дорогою до лікарні хлопчик помер. Скільки людей причетні до вбивства, наразі не відомо.

"Наразі, на місці працює слідчо-оперативна група головного та райуправління поліції. Також кінологи та криміналістична лабораторія. Правоохоронці вилучають записи з камер спостереження поблизу. Слідчими уже розпочато кримінальне провадження за статею 115 - умисне вбивство. Стаття передбачає позбавлення волі на строк до 15 років", - говорить Анна Зуброва, прес-офіцер Шевченківського управління поліції.

Постріл чула продавчиня в кофейному кіоску навпроти. Вона також бачила, як чоловік вибіг на вулицю.

"Він взяв дитину і побіг в сторону Маріо до входу. Це власник самого Маріо, так сказали поліцейські", - говорить Катя, очевидець.

За попередньою інформацією, зловмисники поїхали з місця трагедії на сірому лексусі. Зараз у місті оголосили план-перехоплення "Сирена". На місці працюють оперативники. Відео з камер спостереження, де зафіксовано машину вбивць, уже досліджують. Ми й далі залишаємось на місці події.