Джунглі замість шкільних стін: в Еквадорі запроваджують нові правила [ Редактировать ]
Замість шкільних стін - простір джунглів. В Еквадорі запроваджують новий освітній підхід. Раз на тиждень учні замість звичних занять вирушають до сельви. Яке воно, навчання в матінки-природи - розповість Ольга Жидецька.
Жителі селища на околиці столиці Еквадору Кіто саме виряджають дітей на навчання. Сьогодні той день, коли малеча поспішає на уроки з неабияким натхненням, адже проводитимуть їх не в задушливих класах, а під кронами величезних сейб. Раз на тиждень кожен клас початкової ланки вирушає в джунглі, де вчителі наочно демонструють дітлахам вивчене на уроках природознавства.
"Коли дитина на природі, її розум і дух відкриті й ідеально налаштовані на навчання. Коли ж ти в чотирьох стінах класної кімнати, то підсвідомо відчуваєш страх, скутість, стрес і гірше сприймаєш інформацію", - говорить Марія Емілія Аркос, координаторка лісової школи.
На уроках у "лісовій школі" показують - які дари тропічного лісу їстівні, а які отруйні. Вчать виживати в дикій природі, а головне - любити свій неймовірний і такий багатий на природні дива край. Вчителі успіхами своїх вихованців задоволені, тож пропонують і надалі розширювати освітні горизонти.
"Нам в Еквадорі потрібні й інші освітні ініціативи - влаштовувати дні відкритих дверей, залучати нові кадри. Є так багато місць, які варто використовувати для навчання", - говорить Олівер Торрес, вчитель лісової школи.
Що вже казати про захват учнів від лісової школи. Адже засвоювати навчальний матеріал тут їм дозволяють в поєднанні улюбленими дитячими розвагами. Батьки таку ініціативу підтримують.
"Думаю, це чудова ідея. Мій син не лише вивчає математику чи англійську, а ще й дізнається, як збирати врожай, берегти природу", - говорить Лейді Гонзалес, мама учня.
Майже половина Еквадору вкрита густими тропічними лісами Амазонії. Екологи називають їх зеленими легенями планети. Нині ці правічні джунглі потерпають від нищівної діяльності людини. Педагоги ж лісової школи сподіваються, що їхні учні подорослішають і знайдуть спосіб вберегти сельву, яка стала для них і справжнім другом, і домівкою, і альма-матер.
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