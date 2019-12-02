В понедельник, 2 декабря, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что с мая 2020 года цены на газ для населения в Украине будут рыночными. Об этом пишет "Униан".

"Да, это будет полноценный рынок", - сказал Оржель.

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При этом он заверил, что жители страны, которые не смогут платить рыночные тарифы, получат соответствующую поддержку от государства.

По словам министра, гарантированная цена на газ будет действовать до конца апреля.

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