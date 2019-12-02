Рыночные цены на газ: названа дата введения [ Редактировать ]
В понедельник, 2 декабря, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что с мая 2020 года цены на газ для населения в Украине будут рыночными. Об этом пишет "Униан".
"Да, это будет полноценный рынок", - сказал Оржель.
При этом он заверил, что жители страны, которые не смогут платить рыночные тарифы, получат соответствующую поддержку от государства.
По словам министра, гарантированная цена на газ будет действовать до конца апреля.
Ранее мы писали о том, что цены на газ для населения снизили. Читайте также, как получить льготы и субсидии по новым правилам.
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