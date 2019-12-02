Топ-чиновники с Мининфраструктуры и Фонда госимущества взялись лоббировать интересы бывшего нардепа из команды Арсения Яценюка - Андрея Иванчука. Из-за этого учреждения не спешат со сдачей в аренду коммерческих площадей на территории терминала F в международном аэропорту "Борисполь". Об этом на странице в Facebook написал сегодня, 2 декабря, журналист и политический обозреватель Владислав Дзивидзинський.

По словам эксперта, проведение официального конкурса по формальным причинам пытаются отложить, потому что продолжаются негласные переговоры министра инфраструктуры Владислава Криклия и главы ФГИ Дмитрия Сенниченко со скандальным экс-нардепом из партии "Народный Фронт" - Андреем Иванчуком.

Несколько лет назад компании, связанные с Иванчуком, уже выиграли ряд конкурсов на аренду коммерческих площадей в другом терминале "Борисполя" - D: по непрозрачной процедуре. По мнению эксперта, сейчас ситуация повторяется.

"В терминале F под сдачи предусмотрено 1194,30 кв. м. Учитывая то, что аэропорт - это место "проходное" и трафика там очень много, прибыль с этих площадей будет достаточно впечатляющей. Поэтому отдать такой кусок, не получив откат или долю, лишь бы кому нельзя. Поэтому Мининфраструктуры в лице Владислава Криклия и Фонд госимущества в лице Дмитрия Сенниченко уже шесть месяцев усиленно "ищут" нужного арендатора. По некоторым сведениям, им может стать бывший нардеп из команды Яценюка - Андрей Иванчук. Кстати, именно он в соседнем терминале уже арендовал торговые площади на 10 лет. Ну и конечно, сделал это с существенной скидкой для себя ", - рассказал Владислав Дзивидзинський.

Эксперт также добавил, что в истории с затягиванием конкурса фигурирует новоназначенный замминистра инфраструктуры Олег Ющенко, который получил должность без необходимого опыта работы, а, согласно декларации, является владельцем элитного авто Lamborghini и 5 га земли на территории аэропорта "Борисполь".

"В письме ФГИ от Мининфраструктуры, которое подписано новым заместителем Криклия - Олегом Ющенко (который отдает предпочтение автомобилям марки Lamborghini и, кстати, сам имеет в собственности участок земли площадью 5 га на территории аэропорта), говорится: "Учитывая изложенное, передача в аренду государственного имущества, находящегося на балансе ГП "МА" Борисполь ", возможна при условии разъединения на отдельные объекты аренды в соответствии с целю использования, площади и местонахождению". Создается впечатление, что чтобы легче было протянуть сдачу площадей Иванчуку, Криклию и Сенниченко, их хотят раздробить на более мелкие", - подчеркнул эксперт.

Напомним, что терминал F в международном аэропорту "Борисполь" возобновил свою работу еще в апреле 2019 года. Конкурс на аренду коммерческой площади планировали провести в течение осени, однако, вопрос до сих пор остается нерешенным, а пассажиры жалуются на отсутствие достаточного сервиса - заведений питания и магазинов беспошлинной торговли. В свою очередь, администрация аэропорта объясняет, что их вины в этом нет, ведь арендодателем площади на территории терминала является Фонд госимущества, а за управление инфраструктурными объектами страны отвечает Мининфраструктуры.