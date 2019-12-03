Північний Схід США замело снігом [ Редактировать ]
У сніговому полоні Північний Схід США. Через віхолу та ожеледицю авіакомпанії змушені були скасувати чи затримати понад чотири тисячі рейсів.
Пасажири застрягли в аеропортах Сан-Франциско, Нью-Йорка, Бостона, Філадельфії, Чикаго та Вашингтона. У штаті Нью-Йорк влада оголосила надзвичайний стан.
Там прибирати наслідки негоди залучили національну гвардію. За прогнозами синоптиків, сніжитиме щонайменше до середи.
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