Пасажири застрягли в аеропортах Сан-Франциско, Нью-Йорка, Бостона, Філадельфії, Чикаго та Вашингтона

У сніговому полоні Північний Схід США. Через віхолу та ожеледицю авіакомпанії змушені були скасувати чи затримати понад чотири тисячі рейсів.

Пасажири застрягли в аеропортах Сан-Франциско, Нью-Йорка, Бостона, Філадельфії, Чикаго та Вашингтона. У штаті Нью-Йорк влада оголосила надзвичайний стан.

Там прибирати наслідки негоди залучили національну гвардію. За прогнозами синоптиків, сніжитиме щонайменше до середи.